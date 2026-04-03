Детальніше про це пише RMF24.
Дивіться також Луцьк затягнуло димом: в мерії звернулися до людей з важливим попередженням
Які причини та наслідки пожежі?
Як розповіли у виданні, у столиці Польщі вдень 2 квітня загорівся 17-метровий хрест перед костелом.
Очевидці припускають, що свічки, які стояли поруч, могли спричинити загоряння. Мовляв, їх там було більше, ніж зазвичай, адже у цей день – роковини смерті Папи Івана Павла II.
Займання ліквідували щонайменше п'ять підрозділів Державної пожежної служби. Також до гасіння вони залучали підйомник.
Пожежа біля костелу Святого Максиміліана Кольбе / Фото з фейсбуку Miejski Reporter
Хрест має особливе історичне значення. Видання нагадало, що саме біля нього Іван Павло II відслужив свою першу месу в Польщі під час паломництва 1979 року. Подія відбулася на тодішній площі Перемоги, зараз – площі Пілсудського у Варшаві.
Нещодавні пожежі у світі
26 березня в одному з районів Києва, ймовірно, спалахнуло сміття на території підприємства. Вогонь перекинувся на складські та допоміжні будівлі поруч. Дим від масштабної пожежі було видно з обох берегів міста. Інформації про постраждалих не було.
23 березня в американському штаті Техас стався вибух на нафтопереробному заводі Valero Energy. Пожежу на установці гідроочищення дизельного пального локалізували, але повністю не могли загасити. Про постраждалих також не повідомлялось