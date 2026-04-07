Про це пише News18.

Дивіться також "Іранці люблять бомби, американці, які не підтримують війну – дурні": Трамп шокував новою заявою

Що відомо про вибух у Панама-Сіті?

6 квітня Панама-Сіта сколихнув потужний вибух поблизу мосту двох Америк, який перетинає Панамський канал.

Довідка. Міст Америк – це арковий автомобільний міст через Панамський канал. Він з'єднує Північну та Південну Америку в межах Панами. Відкритий ще у 1962 року. Міст став одним із ключових транспортних вузлів країни.

За попередніми даними, внаслідок вибуху на танкері спалахнула пожежа, яка швидко поширилась на прилеглу територію та охопила район мосту. Згодом вогонь дістався до паливних цистерн – це спричинило потужну детонацію.

Унаслідок інциденту, за різними даними, щонайменше одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а одна особа вважається безвісти зниклою.

Причини вибуху встановлюються.

У мережі з'явились відео, зняті із автобуса, що проїжджав повз міст під час детонації. На кадрах видно густий дим та полум'я, що швидко поширюється територією.

Кадри з автобуса, що проїжджав повз вибух: дивіться відео

Вибух біля мосту двох Америк у Панама-Сіті: дивіться відео

Раніше Трамп погрожував Ірану завдати удару по мостах та електростанціях: що відомо?