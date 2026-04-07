Об этом пишет News18.

Что известно о взрыве в Панама-Сити?

6 апреля Панама-Сита всколыхнул мощный взрыв вблизи моста двух Америк, который пересекает Панамский канал.

Справка. Мост Америк – это арочный автомобильный мост через Панамский канал. Он соединяет Северную и Южную Америку в пределах Панамы. Открыт еще в 1962 году. Мост стал одним из ключевых транспортных узлов страны.

По предварительным данным, в результате взрыва на танкере вспыхнул пожар, который быстро распространился на прилегающую территорию и охватил район моста. Впоследствии огонь добрался до топливных цистерн – это вызвало мощную детонацию.

В результате инцидента, по разным данным, по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения, а один человек считается без вести пропавшим.

Причины взрыва устанавливаются.

В сети появились видео, снятые с автобуса, проезжавшего мимо моста во время детонации. На кадрах видно густой дым и пламя, что быстро распространяется по территории.

