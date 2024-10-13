Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что привезенное горючее в Феодосии выгружают, а уже дальше везут для обеспечения российских солдат в Крыму и южной части Украины.

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Согласно данным аналитиков, на крупнейшей у оккупантов нефтебазе во временно оккупированном Крыму пожар охватил 12 резервуаров с горючим, из них удалось полностью уничтожить – 8. Кроме того, на территории объекта сгорели здания.

Россиянам нужно будет время для восстановления терминала, а значит танкеры туда, со слов Лакийчука, двигаться пока не будут и горючее туда поступать тоже не будет.

В Феодосии были резервуары разного размера: от 2-тысячников до 10-тысячников. И количество нефтепродуктов, которое выгорело – это уже не десятки тысяч тонн, а до сотни тысяч. Однако сейчас говорится не только о потере определенного количества емкостей и горючего, такого масштаба техногенный пожар промышленного объекта означает вывод его из строя на несколько месяцев,

– пояснил Лакийчук.

Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в день рождения российского диктатора Путина и Всемирный день хлопка 7 октября. Взрывы прогремели ориентировочно в 04:30. Оккупационные власти в тот день эвакуировали 300 человек, перекрыли движение транспорта по улице Геологической и Федько. В этом году это был повторный удар по Феодосии, весной уже была попытка попасть по этому объекту.