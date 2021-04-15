15 апреля 2019 года огонь едва не уничтожил легендарный собор Парижской Богоматери. Пожар нанес большой ущерб и стал главной темой весны в мировых новостях. Как ситуация изменилась за 2 года – читайте в материале 24 канала.

Вместе с Эйфелевой башней, Лувром и Версалем, Триумфальной аркой и базиликой Сакре-Кер, собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам де Пари – символ столицы Франции и один из самых узнаваемых архитектурных памятников мира.

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Пожар в соборе в самом сердце Парижа стал шоком для всех и показал, каким хрупким является этот мир перед лицом стихии.

18:18 (время – общеевропейское, 19:18 по Киеву) – в соборе сработала пожарная сигнализация. Администрация сперва предположила, что тревога фейковая, ведь ни огня, ни задымления не было. Впрочем, согласно протоколу, началась эвакуация туристов и верующих, собравшихся на традиционную мессу. Также сотрудники храма самостоятельно осмотрели помещение, но не нашли источников возгорания.

18:43 – сработала вторая пожарная тревога и стало понятно, что горит крыша Нотр-Дама. По свидетельствам очевидцев, с крыши храма начал распространяться белый дым.

18:58 – на место происшествия прибыли пожарные бригады, которые попытались потушить пламя, но тщетно – белый дым превратился в черный, а огонь охватил весь шпиль собора.

19:50 – шпиль собора рухнул на своды собора.

Несмотря на угрозу дальнейшего разрушения свинцовой кровли, дубовых лесов эпохи средневековья и каменного свода, пожарные совершили настоящий подвиг – они поднялись на крышу и на знаменитые башни собора, чтобы тушить пламя изнутри. Благодаря этому каменное основание исторического памятника было спасено.

23:15 – пожар был локализован. Тушение продолжалось 9 часов подряд вплоть до 4 часов утра 16 апреля.

Пожар в Нотр-Даме: смотрите видео

Причины пожара

Сейчас наиболее вероятной причиной пожара, который едва не уничтожил Нотр-Дам, считается короткое замыкание в центральной части крыши собора – у основания шпиля. В это время там проводились реставрационные работы.

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Кроме версии об электрической неполадке, также существует предположение, что причиной пожара мог стать окурок, оставленный кем-то из рабочих. Впрочем, следователи больше склоняются к версии с коротким замыканием.

Также уже на начальных этапах следствия были отвергнуты версии о теракте и умышленном поджоге собора. Никаких следов современных геростратов на месте пожара не было найдено.

Убытки

Огонь уничтожил шпиль, часы, крышу собора, а также были частично утрачены старинные леса ХІІ – ХІІІ века. Кроме того, пожар значительно повредил интерьер храма и его знаменитый орган.

В основном пострадали "обновы" собора, сделанные в XIX век под давлением французской общественности во главе с самым известным воспевателем Нотр-Дама Виктором Гюго. Автор романа "Собор Парижской Богоматери" был активным лоббистом проекта возрождения готического храма.

К счастью, большинство статуй и других достопримечательностей были спасены. На время пожара они либо находились на реконструкции, либо были оперативно эвакуированы с места происшествия. Также в полной безопасности знаменитые неоготические горгульи – произведение человеческой фантазии XIX века.

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В результате апрельского пожара большой удар понесла местная экология. Дело в том, что передовые технологии позапрошлого века предусматривали активное использование свинца. Тогда о его токсичности и вредности не было известно и это не воспринималось как угроза. Огонь в Нотр-Даме расплавил большое количество этого металла – его маленькие частички попали в воду, воздух и землю в историческом центре столицы Франции. Летом 2019 года власти Парижа потратили более 200 000 евро на обеззараживание.

В целом смету реконструкции собора оценили в 1 миллиард евро. Эти деньги, по состоянию на 2021 год, собраны за счет краудфандинга – большие суммы на восстановление собора предоставили как местные французские богачи (Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино), так и меценаты по всему миру. Также десятки миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама выделили местные власти. А роман Гюго снова стал бестселлером и держался целый год в списке книжных хитов.

К счастью, от пожара не пострадали постоянные обитатели собора – с 2013 года на крыше Нотр-Дама разводят пчел.

Ульи на крыше готического собора чудом пережили пожар:

Ульи чудом обошел огонь и колония выжила: летом 2019 собрали урожай – 66 килограммов меда с самого Нотр-Дама.

Реконструкция и скандалы

Едва погасло пламя пожара – начались оживленные дебаты по поводу восстановления собора. Мнения традиционно разделились на 2 противоположных лагеря.

Сторонники современной архитектуры призвали не просто обновить здание, а кардинально изменить его внешний вид, благодаря прозрачному стеклянному каркасу, который бы изменил разрушенную крышу и шпиль. Главным сторонником инновационного подхода был сам президент Франции Эммануэль Макрон, а также правительственный уполномоченный куратор реконструкции генерал Жан-Луи Жоржелин. Бывший руководитель французского Генштаба лоббировал проведение международного конкурса и поощрял самые смелые проекты.

Им оппонировали адепты традиционной архитектуры во главе с главным архитектором Нотр-Дама Филиппом Вильневом.

Они убеждали политиков не превращать Нотр-Дам в новый Центр Помпиду, а следовать проектам архитекторов XIX века и воссоздать то, что было сделано Эженом Виолле-ле-Дюком 180 лет назад. Конечно, с использованием современных технологий.

Апрельский Нотр-Дам-2021:

Споры по поводу проектов были жаркими и шумными. В частности, дошло до того, что 13 ноября 2019 года на заседании парламентского комитета оппоненты перешли на крик. Архитектор Вильнев начал кричать, а генерал Жоржелин предложил почтенному художнику "закрыть рот". Впоследствии за солдафонское поведение генерала извинился премьер-министр страны и скандал удалось потушить.

В итоге традиционалисты победили благодаря ультиматуму Вильнева. В 2021 году было решено, что Нотр-Дам восстановят "без спецэффектов" – в том виде, который бы понравился Виктору Гюго. Впрочем, это не окончательное решение.

Ход восстановительных работ

Саму реконструкцию должны завершить в 2024 году – как раз к Летней Олимпиаде, которую будет принимать Париж. Но скорее всего этого не произойдет. И проблема не в деньгах – они есть, проблема в пандемии коронавируса. Из-за COVID-19 реконструкцию несколько раз останавливали в 2020 году.

Также негативную роль сыграла аномальная жара во Франции летом 2019 года. Из-за нее были разрушены элементы кладки здания, это поставило вообще выполнение работ под вопрос, ведь возникла угроза разрушения стен и нефа. Сейчас проблема не устранена.

Реконструкция Нотр-Дама – что сделано за 2 года: видео

Отсутствие крыши делает беззащитными древние стены не только от жарких солнечных лучей, но и от ветра, дождей и снега. Силы природы никоим образом не помогают процессу восстановления.

До сих пор не завершился демонтаж частично уцелевших лесов – древесина, которой где-то 800 лет, представляет большую угрозу и из-за высокой вероятности разрушения. Собственно, на устранение 50 000 элементов лесов и ушло 2 года.

Сейчас работы медленно, но идут – Нотр-Дам остается в лесах, но площадь у собора на острове Сите уже открыта для туристов, в самом Нотр-Даме осторожно проводят концерты, а почти через год после пожара – 11 апреля 2020 года – в храме снова провели мессу.

Жизнь возвращается к легендарной постройке: смотрите видео

В марте 2021 года началось восстановление лесов и конструкции шпиля – для этого по всей стране были отобраны столетние дубы. Они должны быть обязательно не ниже 40 метров и иметь не менее 1 метра в диаметре. Деревья пока только начали спиливать – дальше их будут больше года сушить и только после этого они поедут в Париж.

Сейчас эксперты считают, что реконструкция Нотр-Дама затянется на 10 – 15 лет. И это довольно оптимистичные оценки. При этом президент Макрон и генерал Жоржелин настаивают на сроке в 5 лет, 2 из которых уже прошли. Уложиться в сроки поможет лишь чудо.