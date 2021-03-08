Срубят тысячу 100-летних дубов для шпиля: как будут реконструировать Нотр-Дам
Во Франции продолжают реконструкцию одного из древнейших соборов мира – Нотр-Дам де Пари, где произошел пожар в 2019 году. Для ремонта шпиля здания используют около 1 тысячи 100-летних дубов.
Источник:France Bleu
С сегодняшнего дня, 8 марта, во Франции начнут рубить 100-летние дубы для обновления собора. Всего их должно быть около 1 тысячи.
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Какая древесина нужна для восстановления Нотр-Дама
В целом, тысяча дубов будут отобраны в нескольких регионах Франции для использования в реконструкции шпиля собора Нотр-Дам де Пари,
– говорится в сообщении.
Восемь первых дубов из леса Берсей уже выбрали для реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери. Их срубят в течение этой недели на северо-западе Франции. Затем древесину должны просушить. Это по оценкам экспертов займет около 1 – 1,5 года.
Дубы отбирали за их исключительное качество. Кроме почтенного возраста, они больше 40 метров в высоту и в диаметре больше 1 м.
Остальные деревья эксперты еще ищут. Их будут рубить в публичных и частных лесах. Из-за этого в ведомство поступило много заявок на поставку дубовой древесины для собора от частных лиц.
Коротко о пожаре в соборе
- Пожар в Нотр-Даме начался 15 апреля 2019 года вечером. В результате обрушился шпиль и крыша здания.
- Огонь тушили почти 9 часов.
- По данным следствия, очаг возгорания располагался в центре крыши собора недалеко от основы знаменитого шпиля.
- Реконструкция начата, однако в соборе остаются "критические" точки конструкции, которые тоже могут обвалиться.
- Общую стоимость восстановления храма предварительно оценили в 1 миллиард евро.
- В декабре 2020 года в соборе уже провели первый концерт.
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