В новой Каховке горела пятиэтажка. Пожар был довольно масштабным, охватив всю крышу дома.

Горел дом на улице Букина в Новой Каховке. Это пятиэтажное здание на восемь подъездов. Огонь возник в квартире на пятом этаже в четвертом подъезде, после чего перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров, пишет NovaKahovka.City.

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По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Жильцов дома будут расселять в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации подозреваемых на коронавирус.

Пока же дом будет охранять полиция от мародеров.

Пожар в пятиэтажке в Новой Каховке: главное