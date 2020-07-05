Пожар в Новой Каховке: дом отключили от газа и электричества, жителей отселили
В новой Каховке горела пятиэтажка. Пожар был довольно масштабным, охватив всю крышу дома.
Горел дом на улице Букина в Новой Каховке. Это пятиэтажное здание на восемь подъездов. Огонь возник в квартире на пятом этаже в четвертом подъезде, после чего перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров, пишет NovaKahovka.City.
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По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.
Жильцов дома будут расселять в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации подозреваемых на коронавирус.
Пока же дом будет охранять полиция от мародеров.
Пожар в пятиэтажке в Новой Каховке: главное
- Пожар в доме возник около 14:40. Жители заметили дым из одной из квартир на пятом этаже. На стук в квартиру никто не отвечал 10 минут. Поэтому пришлось выламывать дверь. В квартире обнаружили пьяного мужчину.
- По предварительной версии полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил покурить и заснул на диване.
- Огонь очень быстро перекинулся на крышу здания. Ее общая площадь составила около 2 тысяч квадратных метров.
- К тушению пожара были привлечены 25 спасателей.
- Жильцов дома очень быстро эвакуировали. Пострадавших нет.