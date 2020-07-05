Пожежа у Новій Каховці: мешканців відселили, будинок охоронятимуть від мародерів
У новій Каховці горіла п'ятиповерхівка. Пожежа була доволі масштабною, охопивши весь дах будинку.
Палав будинок на вулиці Букіна у Новій Каховці. Це п'ятиповерхова будівля на вісім під'їздів. Вогонь виник у квартирі на п'ятому поверсі у четвертому під'їзді, після чого перекинувся на дах. Загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів, пише NovaKahovka.City.
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За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. У будинку вимкнули електрику і газопостачання. Воду не відключали.
Мешканців будинку розселятимуть у дитсадок "Золотий ключик", приміщення колишнього санаторію "Дружба" та в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації підозрюваних на коронавірус.
Поки ж будинок охоронятиме поліція від мародерів.
Пожежа у п'ятиповерхівці в Новій Каховці: головне
- Пожежа в будинку виникла близько 14:40. Мешканці помітили дим з однієї з квартир на п'ятому поверсі. На стукіт в квартиру ніхто не відповідав 10 хвилин. Тож довелося виламувати двері. У квартирі виявили п'яного чоловіка.
- За попередньою версією поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він вирішив покурити та заснув на дивані.
- Вогонь дуже швидко перекинувся на дах будівлі. Її загальна площа склала близько 2 тисяч квадратних метрів.
- До гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників.
- Мешканців будинку дуже швидко евакуювали. Постраждалих немає.