У новій Каховці горіла п'ятиповерхівка. Пожежа була доволі масштабною, охопивши весь дах будинку.

Палав будинок на вулиці Букіна у Новій Каховці. Це п'ятиповерхова будівля на вісім під'їздів. Вогонь виник у квартирі на п'ятому поверсі у четвертому під'їзді, після чого перекинувся на дах. Загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів, пише NovaKahovka.City.

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За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. У будинку вимкнули електрику і газопостачання. Воду не відключали.

Мешканців будинку розселятимуть у дитсадок "Золотий ключик", приміщення колишнього санаторію "Дружба" та в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації підозрюваних на коронавірус.

Поки ж будинок охоронятиме поліція від мародерів.

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