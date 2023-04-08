Об этом говорят в местных телеграм-каналах. Известно, что огонь вспыхнул на поле вблизи частных домов в Новой Москве рядом с российской столицей, передает 24 Канал.

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Огонь распространяется очень быстро

Под Москвой горит поле с сухой травой: смотрите видео

По данным, распространяющимся в сети, загорелось поле в районе Новые Ватутинки. Известно, что пламя распространяется очень быстро. Более того, огонь видят даже из соседних населенных пунктов.

Жители жалуются на пожар: смотрите видео

Сообщают в местных СМИ, что на месте работают экстренные службы. В то же время наблюдается угроза распространения огня на жилые дома. Об этом рассказали уже сами местные жители. Кроме того, на сильный запах гари и дым жалуются сразу из нескольких районов Новой Москвы.

Мощный пожар охватил поле под Москвой / Фото с телеграма

Заметим, что вблизи эпицентра пожара располагаются села Десна, Тупиково, Песково, а также СНО Озон.

Мы заглянули в местный чат Новых Ватутенок. Там очень интересно россияне жаловались на пламя, охватившее поле. Вот несколько комментариев:

Как страшно! Всю ночь буду переживать, чтобы до нас не добрался огонь;

Не нагоняй на людей панику, все под контролем;

Я это пережила один раз, в 11 лет. Больше не хочу.

Ложитесь спать, все будет огонь!

Последний особенно развеселил. Умеют же россияне поддерживать друг друга тогда, когда все вокруг жалуются и суетятся. А нам это нравится, весь этот процесс. Особенно если не забывать, что перед тем "хлопок" подвезли к Воронежу.

Местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел вблизи взлетной полосы местного авиационного завода (ВАСО). Заметим, что этот объект очень важен для страны-агрессора. Он занимается сбором воздушных судов, в частности, для российского минобороны. Там собирают те самые "самолеты судного дня", которыми Путин угрожает всему миру.

Кроме того, масштабный пожар вспыхнул недалеко от реки Дон. Заметим, что завод и реку Дон разделяет Воронежское водохранилище.