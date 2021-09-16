Масштабный пожар произошел в четверг, 15 сентября. В сети обнародовали видеозаписи, на которых видно как столб дыма поднимается в небо.
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Горит цех готовой продукции по производству воды "Серебряный колодец",
– сообщили местные телеграмм-каналы.
В то же время отмечается, что очевидцы проинформировали о том, что здание сгорело практически полностью. Причины возгорания устанавливаются.
Взрыв на шахте в Донецке
- В Донецкой области утром 31 июля произошел мощный взрыв на шахте.
- В результате инцидента пострадали многие горняки – их госпитализировали.
- Из-за тяжелых травм некоторые из пострадавших скончались в медицинском учреждении.