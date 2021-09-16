Масштабна пожежа сталася у четвер, 16 вересня. У мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як стовп диму підіймається у небо.

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Горить цех готової продукції з виробництва води "Срібний колодязь",

– повідомили місцеві телеграм-канали.

Водночас зазначається, що очевидці поінформували про те, що будівля згоріла практично повністю. Причини загоряння встановлюються.

Раніше був вибух на шахті в Донецьку: