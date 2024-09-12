Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. В сети уже показали кадры с места событий.

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Пожар на заводе "Омскктрансмаш"

О пожаре на российском заводе в Омске пропагандисты написали утром 12 сентября. Оккупанты заявили, что загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. О причине пожара пока не сообщают.

Тем временем очевидцы публикуют видео мощного пожара. На кадрах видно огромный столб густого черного дыма.

Пожар на "Омскктрансмаш": смотрите видео

Что известно об "Омскктрансмаше" Омский завод транспортного машиностроения – это российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, основана в 1897 году.



В июне 2022 года ростех заявил, что "Омскктрансмаш" – главный по танкам. Также отмечали, что завод производит САУ, "Солнцепек" и другую военную технику. Ранее росСМИ также писали, что это единственный производитель модификации танков Т-80, – Т-80БВМ.



Кроме того, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники.



Из-за полномасштабного вторжения России в Украину находится под санкциями ЕС, США, Японии, Канады, Швейцарии.

Где расположен "Омскктрансмаш": смотрите на карте

В СНБО уже отреагировали

Кадры мощного пожара также показал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Омск. Пожар на заводе, работающем на российскую оборонку и занимающемся системами "Сонцепёк",

– подчеркнул лейтенант Андрей Коваленко.

Горит российский завод, изготавливающий "Солнцепек": смотрите видео