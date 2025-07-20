Часть пассажиров прыгала прямо в воду, чтобы убежать от огня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о пожаре на пароме?

Паром KM Barcelona 5 направлялся из островного района Талауда и должен был прибыть в порт Манадо, что в Индонезии. По сообщениям местных СМИ, на момент пожара на борту находились более 200 пассажиров.

Как пишет издание, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, среди которых беременная женщина. Эвакуированы более 280 человек.

Возгорание на пароме вблизи Индонезии: смотрите видео

К эвакуации присоединились три корабля ВМС и даже местные рыбаки. Они доставляли пассажиров на соседние острова. Причина пожара пока неизвестна.

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Напомним, 2 июля возле Бали затонул паром, на борту которого находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и более 20 транспортных средств. Погибли по меньшей мере 4 человека.