Частина пасажирів стрибала прямо у воду, щоб утекти від вогню. Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про пожежу на поромі?

Пором KM Barcelona 5 прямував з острівного району Талауда та мав прибути до порту Манадо, що в Індонезії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на момент пожежі на борту перебували понад 200 пасажирів.

Як пише видання, внаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро людей, серед яких вагітна. Евакуйовано більш ніж 280 людей.

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До евакуації долучилися три кораблі ВМС та навіть місцеві рибалки. Вони доправляли пасажирів на сусідні острови. Причина пожежі наразі невідома.

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Нагадаємо, 2 липня біля Балі затонув пором, на борту якого перебували 53 пасажири, 12 членів екіпажу та понад 20 транспортних засобів. Загинули щонайменше 4 особи.