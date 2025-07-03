Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Біля Балі затонув пором

Пором, який перевозив 53 пасажирів, 12 членів екіпажу і 22 транспортні засоби, зокрема, 14 вантажівок, затонув біля Балі.

Загинули щонайменше 4 людей. 23 осіб вдалося врятувати. Упродовж ночі рятувальники шукали 38 людей, зниклих безвісти.

Біля Балі затонув пором / Фото BASARNAS через AP

За даними Національного пошуково-рятувального агентства KMP Tunu Pratama Jaya затонув майже через пів години після виходу з порту Кетапанг у Східній Яві пізно ввечері в середу. Пором прямував до порту Гіліманук на Балі, 50-кілометрова подорож.

У поліції розповіли, що багато з врятованих спочатку були без свідомості після того, як кілька годин дрейфували в бурхливих водах.

Дев'ять човнів, зокрема, 2 буксири та стільки ж надувних човнів, шукали зниклих людей, борючись із хвилями висотою до 2 метрів у нічній темряві.

До слова, видання зауважило, що поромні трагедії поширені в Індонезії, архіпелазі з більш ніж 17 000 островів. Пороми часто використовуються як транспорт, а правила безпеки не завжди дотримуються.