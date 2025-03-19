Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую городскую администрацию.

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Что известно о пожаре в Подборцах

Во Львовском горсовете рассказали, что в селе Подборцы зафиксировали большой пожар сухой травы на площади 5 000 квадратных метров. Также есть угроза распространения огня на лес.

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют масштабное возгорание,

– говорится в сообщении.

В мэрии Львова в очередной раз призвали граждан не сжигать сухостой и сухотравье. Ведь это вредно, неэкологично и незаконно. Более того, поджигателям впоследствии грозят многотысячные штрафы.

К слову, масштабный пожар в природной зоне также случился и в Одесской области. Там в поселке Маяки на площади 10 гектаров произошло возгорание, которое распространилось на территорию одного из национальных природных парков области.