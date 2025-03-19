Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську адміністрацію.
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Що відомо про пожежу у Підбірцях
У Львівській міськраді розповіли, що у селі Підбірці зафіксували велику пожежу сухої трави на площі 5 000 квадратних метрів. Також є загроза поширення вогню на ліс.
Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідують масштабне займання,
– мовиться у повідомленні.
У мерії Львова вкотре закликали громадян не спалювати сухостій та сухотрав'я. Адже це шкідливо, неекологічно і незаконно. Ба більше, паліям згодом загрожують багатотисячні штрафи.
До слова, масштабна пожежа у природній зоні також трапилася і в Одеській області. Там у селищі Маяки на площі 10 гектарів сталося загоряння, яке поширилося на територію одного з національних природних парків області.