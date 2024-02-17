Дым окутал центр города: во Львове был пожар в известном ресторане "Реберня"

Поздно вечером 16 февраля стало известно о пожаре в центре Львова. По имеющейся информации, вспыхнул он в здании ресторана "Реберня".

Как отмечают журналисты, произошло короткое замыкание. Это повлекло пожар в здании ресторана, расположенного в самом центре города.

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Пожар удалось потушить

Известно, что в результате пожара никто не пострадал. В то же время сильный густой дым покрыл улицы центральной части города.

Сильное задымление возникло около 21:30 на улице Подвальной, 5, где и расположена "Реберня". Известно, что из ее дымохода виднелось мощное пламя. А улицы вокруг были все в дыму. Посетителей заведения питания эвакуировали для их же безопасности.

Журналисты ZAXID.NET получили комментарий от пресс-службы ГСЧС. Предварительно сообщили о том, что пожар вспыхнул из-за сажи в камине. Тарас Маселко, PR-директор "Холдинга эмоций !Fest", в который и входит "Реберня", сообщил, что горит здание, в котором и расположен популярный во Львове ресторан.

В ресторане "Реберня" был пожар 16 февраля: смотрите видео

Ресторан "Реберня" чрезвычайно популярен как среди жителей Львова, так и гостей города. Летом у его входа выстраиваются огромные очереди из тех, кто хочет попасть внутрь. Эти очереди активно обсуждают в сети и уже вдохновили немало людей на создание мемов.

В сеть выложили немало видео. На них можно увидеть как само пламя, которое тянется вверх из дымохода, так и пожарных, которые движутся внутрь ресторана. Известно, что пожар удалось ликвидировать по состоянию на 22:05.

Впоследствии в фейсбуке "Реберни" сообщили, что по предварительной информации пожар в ресторане вспыхнул из-за короткого замыкания.

Здание музея и никакие экспонаты не пострадали, в помещении музея было задымление,

– отмечают в заметке.

Напоследок заметим, что по адресу улица Подвальная, 5 расположен также Городской арсенал, построенный в 1556 году. Сейчас в этом сооружении – один из отделов Львовского исторического музея. Говорится о музее оружия, который открыли в 1981 году. А вот в нижнем помещении этого сооружения расположили ресторан "Реберня", безумно популярный как среди львовян, так и туристов.