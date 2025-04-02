В Киеве произошел пожар в ресторане возле дворца "Украина"

Утром 2 апреля в сети появились сообщения о пожаре в одном из жилых домов Киева. В ГСЧС подтвердили информацию и предоставили детали.

Как сообщил представитель ГСЧС в комментарии 24 Каналу, возгорание произошло на первом этаже жилого дома по улице Большая Васильковская.

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Что известно

Отмечается, что пожар произошел в заведении общественного питания. По состоянию на 12:40 он локализован на площади 15 квадратных метров. Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий. Предварительно, пострадавших нет.

К слову, издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники уточнило, что пожар произошел в ресторане Ottoman неподалеку от дворца "Украина".

На опубликованных кадрах в сети можно увидеть, что над домом, где расположен ресторан, поднялся большой столб дыма.

Весь район в дыму: горит здание у дворца "Украина"

К слову, в ночь на 29 марта россияне нанесли массированный удар по Днепру, в результате чего пожар охватил банкет-холл гостинично-ресторанного комплекса "Бартоломео".