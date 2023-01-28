В России загорелся склад на территории рынка "Синдика" на 65 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Огонь охватил площадь более 2 100 квадратных метров. Об этом пишут российские СМИ.
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Пожар не могут потушить несколько часов
На месте работают пожарные бригады. Огонь охватил помещение, где хранятся лакокрасочные изделия и горюче-смазочные материалы. Из-за этого пожарным трудно потушить огонь.
По сообщениям очевидцев, пожар длится уже несколько часов. К тушению пожара на складе рынка "Синдика" на МКАД привлечены 87 человек и 27 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала, причины образования возгорания также неизвестны,
– говорится в сообщении.
При этом экстренные службы не исключают версию поджога.
В Подмосковье горит рынок:
К слову, этот рынок уже горел в 2017 году. Тогда площадь очагов возгорания составляла 55 тысяч квадратных метров.
Карма в действии: последние пожары в России
- 25 января в российском Кирове горела Феодоровская церковь. Там "крестили" российских захватчиков перед их вторжением в Украину. Судя по опубликованным кадрам, был полностью разрушен главный купол и барабан церкви, разбиты стекла на окнах и поврежден ограждение.
- 23 января на металлургическом заводе компании "Молирен" под Москвой прогремел мощный взрыв, там возник пожар. Причиной взрыва стала алюминиевая пыль. По предварительным данным, к чрезвычайной ситуации привело "нарушение технологического процесса".