В России загорелся склад на территории рынка "Синдика" на 65 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Огонь охватил площадь более 2 100 квадратных метров. Об этом пишут российские СМИ.

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Пожар не могут потушить несколько часов

На месте работают пожарные бригады. Огонь охватил помещение, где хранятся лакокрасочные изделия и горюче-смазочные материалы. Из-за этого пожарным трудно потушить огонь.

По сообщениям очевидцев, пожар длится уже несколько часов. К тушению пожара на складе рынка "Синдика" на МКАД привлечены 87 человек и 27 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала, причины образования возгорания также неизвестны,

– говорится в сообщении.

При этом экстренные службы не исключают версию поджога.

В Подмосковье горит рынок:

К слову, этот рынок уже горел в 2017 году. Тогда площадь очагов возгорания составляла 55 тысяч квадратных метров.

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