Пользователи сети сразу же поспешили выкладывать фотографии с места происшествия. На них видно, как в небо вздымается густой дым, а само здание охватывают языки пламени, передает 24 канал.

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Пожар вспыхнул у вокзала

Достоверно сложно сказать, где именно вспыхнул пожар. Известно, что локация вблизи вокзала и многоэтажных домов. Если же говорить точнее, то, по словам местных жителей, загорелось здание на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. Другие кадры демонстрируют, что на месте работали пожарные, пытающиеся обуздать огонь. Других деталей пока нет.

Местные жители сняли масштабы пожара / Фото с местных пабликов

Пожары в России не утихают

Накануне мы говорили, что в российском Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр "Берег". Пламя охватило складские помещения. Чтобы ликвидировать огонь, на место происшествия прибыли десятки пожарных.

Известно, что произошло это в Калининском районе. Все сотрудники складских помещений были эвакуированы. Как сообщили местные СМИ, пострадавших нет.

Выложенные в сети кадры демонстрируют, что работники бизнес-центра не слишком расстроились. Они выходили из здания и наблюдали за огнем. Не исключаем, что для них пожар стал своеобразным праздником, так как появилась возможность не поработать.

Более интересная ситуация была несколько дней назад в Новочеркасске, что в Ростовской области. Там уже вспыхнула новенькая военная казарма. Видимо, решила "демилитаризироваться". Заметим, что от этого объекта к, например, Славянску – 300 километров.

И для врага он был достаточно важным. По меньшей мере потому, что в нем базировалась 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил России. К слову, об этой дивизии мы регулярно упоминали. В частности, когда рассказывали о деоккупации части Херсонской области.

Так, 10 октября в Генштабе ВСУ публиковали уточнение потерь врага на Херсонском направлении. По данным ведомства, там 150 дивизия по состоянию на 9 октября потеряла более 520 своих бойцов.