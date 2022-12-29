Кадры по пожару публикуют российские СМИ. 24 канал. На место прибыли десятки пожарных.
Обратите внимание В 2023 году в России будет больше "хлопка", - Генштаб ВСУ
Горят склады в Петербурге
Вечером 29 декабря в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр. Точнее складские помещения. Сотрудников эвакуировали. по предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники бизнес-центра на улице молча наблюдали за пожаром, который, очевидно, их вообще не расстроил. Очевидно, перспектива дополнительных выходных их только радует.
На место прибыли десятки пожарных, к тушению привлекли 6 единиц техники. Однако склады продолжают гореть.
Пылающий бизнес-центр в Санкт-Петербурге: смотрите видео
Пожары в России: последние новости
- Ночью 26 декабря на российском аэродроме Энгельс раздались мощные взрывы. В России заявили о трех погибших. Еще 4 получили ранения. В ГУР Минобороны Украины говорят, что погибших больше, чем заявлено официально. Кроме того, повреждены транспортные средства и самолеты.
- Днем 26 декабря вспыхнул пожар в Новосибирске. Там загорелся склад. Площадь возгорания составила более 2000 квадратных метров.
- 28 декабря в Новочеркасске. Дотла сгорел корпус воинской части. В этой части базируется 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил России. Напомним, что в октябре мы рассказывали об этой дивизии. Она состояла в основном из отмобилизованных военнослужащих. А действовала на Херсонском направлении.