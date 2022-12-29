Кадры по пожару публикуют российские СМИ. 24 канал. На место прибыли десятки пожарных.

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Горят склады в Петербурге

Вечером 29 декабря в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр. Точнее складские помещения. Сотрудников эвакуировали. по предварительным данным, пострадавших нет.

Сотрудники бизнес-центра на улице молча наблюдали за пожаром, который, очевидно, их вообще не расстроил. Очевидно, перспектива дополнительных выходных их только радует.

На место прибыли десятки пожарных, к тушению привлекли 6 единиц техники. Однако склады продолжают гореть.

Пылающий бизнес-центр в Санкт-Петербурге: смотрите видео

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