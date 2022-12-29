Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
Важно В Белгородской области отработала ПВО: оккупанты сбили собственную ракету
Громов лишь коротко намекнул, что сигналы воздушной тревоги в новом 2023 году на территории страны-агрессоры будут раздаваться чаще.
В следующем году будет еще больше "хлопка",
– анонсировал он.
Ранее глава СБУ Василий Малюк также спрогнозировал на следующий год три вещи:
- больше "хлопка",
- новые спецоперации СБУ,
- дальнейшая зачистка пятой колонны и любителей "русского мира" внутри Украины.
Следует добавить, что россияне и сами с радостью помогают устраивать хлопок на своей же территории. Например, в российском Энгельсе 29 декабря слышали мощные взрывы. Вероятно, оккупанты сбили свой Су-27. В городе также звучала воздушная тревога. Пока оккупанты разбираются, почему сбили свой самолет. По их словам, было облачно. Пилот истребителя погиб.
"Хлопок" в России: последние новости
- 26 декабря в Белгородской и Курской областях раздавались взрывы. Таким образом, там отмечали День рождения российской противовоздушной обороны. В целом громкий "хлопок" пришел в Суджанский район Курской области. Также звуки взрывов слышали в Шебекинском районе и в поселке Разумное недалеко от Белгорода.
- 18 декабря в Белгородской области снова были слышны взрывы. Удивительным образом сообщения о них по времени совпадают с воздушной тревогой в Харьковской области. Следовательно, оккупанты снова могли атаковать Украину, но что-то пошло не так