Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Громов лишь коротко намекнул, что сигналы воздушной тревоги в новом 2023 году на территории страны-агрессоры будут раздаваться чаще.

В следующем году будет еще больше "хлопка",

– анонсировал он.

Ранее глава СБУ Василий Малюк также спрогнозировал на следующий год три вещи:

больше "хлопка",

новые спецоперации СБУ,

дальнейшая зачистка пятой колонны и любителей "русского мира" внутри Украины.

Следует добавить, что россияне и сами с радостью помогают устраивать хлопок на своей же территории. Например, в российском Энгельсе 29 декабря слышали мощные взрывы. Вероятно, оккупанты сбили свой Су-27. В городе также звучала воздушная тревога. Пока оккупанты разбираются, почему сбили свой самолет. По их словам, было облачно. Пилот истребителя погиб.

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