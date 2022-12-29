Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
Важливо На Бєлгородщині відпрацювала ППО: окупанти збили власну ракету
Громов лише коротко натякнув, що сигнали повітряної тривоги у новому 2023 році на території країни-агресорки лунатимуть частіше.
У наступному році буде ще більше "бавовни",
– анонсував він.
Раніше голова СБУ Василь Малюк також спрогнозував на наступний рік три речі:
- більше "бавовни",
- нові спецоперації СБУ,
- подальша зачистка п'ятої колони та любителів "русского мира" всередині України.
Варто додати, що росіяни і самі з радістю допомагають влаштовувати бавовну на своїй же території. До прикладу, у російському Енгельсі 29 грудня чули потужні вибухи. Ймовірно, окупанти збили свій Су-27. У місті також лунала повітряна тривога. Наразі окупанти розбираються, чому збили свій літак. За їхніми словами, було хмарно. Пілот винищувача загинув.
"Бавовна" у Росії: останні новини
- 26 грудня у Бєлгородській та Курській областях лунали вибухи. У такий спосіб там відзначали День народження російської протиповітряної оборони. Загалом гучна "бавовна" прийшла у Суджанський район Курської області. Також звуки вибухів чули у Шебекінському районі та у селищі Разумне неподалік Бєлгорода.
- 18 грудня у Бєлгородській області знову було чути вибухи. Дивним чином повідомлення про них по часу збігаються з повітряною тривогою на Харківщині. Отже, окупанти знову могли атакувати Україну, але щось пішло не так