Мощный "хлопок" в Севастополе станет большой логистической проблемой для россиян. Об этом 24 Каналу сообщил военный обозреватель Денис Попович.

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У россиян возникли серьезные трудности

Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля зацвел большой "хлопок". На нефтебазе в Казачьей бухте начался масштабный пожар, который уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.

Горючее было предназначено для нужд Черноморского флота России. Главная проблема в том, что поскольку не восстановлено полностью железнодорожное движение по Крымскому мосту, то очень большой вопрос относительно возобновления этих горюче-смазочных материалов,

– отметил Денис Попович.

Он добавил, что 40 тысяч тонн – это очень большое количество, которое повлияет на действия Черноморского флота России, а он несет для Украины прямую ракетную угрозу. Потому что из этого запускаются ракеты "Калибр". Кроме того, это, безусловно, повлияет на боевую деятельность группировки на Юге Украины – в оккупированных регионах Херсонской и Запорожской областей.

"Это серьезная потеря и логистическая проблема", – подчеркнул военный обозреватель.

У россиян теперь возникнут трудности в этом направлении. По мнению Поповича, взрыв в Севастополе и другие удары по логистике россиян – часть подготовки к контрнаступлению. Впрочем, стоит заметить, что на сегодня не было официальных подтверждений, что к ударам по нефтебазе в Казачьей Бухте причастна Украина.

Денис Попович об ущербе россиян из-за взрывов в Севастополе: смотрите видео

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