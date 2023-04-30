Мощный "хлопок" в Севастополе станет большой логистической проблемой для россиян. Об этом 24 Каналу сообщил военный обозреватель Денис Попович.
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У россиян возникли серьезные трудности
Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля зацвел большой "хлопок". На нефтебазе в Казачьей бухте начался масштабный пожар, который уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.
Горючее было предназначено для нужд Черноморского флота России. Главная проблема в том, что поскольку не восстановлено полностью железнодорожное движение по Крымскому мосту, то очень большой вопрос относительно возобновления этих горюче-смазочных материалов,
– отметил Денис Попович.
Он добавил, что 40 тысяч тонн – это очень большое количество, которое повлияет на действия Черноморского флота России, а он несет для Украины прямую ракетную угрозу. Потому что из этого запускаются ракеты "Калибр". Кроме того, это, безусловно, повлияет на боевую деятельность группировки на Юге Украины – в оккупированных регионах Херсонской и Запорожской областей.
"Это серьезная потеря и логистическая проблема", – подчеркнул военный обозреватель.
У россиян теперь возникнут трудности в этом направлении. По мнению Поповича, взрыв в Севастополе и другие удары по логистике россиян – часть подготовки к контрнаступлению. Впрочем, стоит заметить, что на сегодня не было официальных подтверждений, что к ударам по нефтебазе в Казачьей Бухте причастна Украина.
Денис Попович об ущербе россиян из-за взрывов в Севастополе: смотрите видео
Пожар на нефтебазе в Казачьей Бухте: главное
- Утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте прогремели мощные взрывы. После этого стало известно, что россияне начали массово бежать с полуострова. Все больше, из Крыма вылетел также российский правительственный борт Ту-204-300, тогда как для гражданских самолетов аэропорт закрыт.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что после инцидента начали распространяться разговоры, что на самом деле российское ПВО не способно обеспечить оборону стратегических объектов. Панические настроения россиян настолько увеличились, что русские военные начали бежать в "отпуск".
- Также появилась информация, что после взрывов в Севастополе над Черным морем был замечен самолет-разведчик НАТО. Как стало известно, самолет вылетел из Турции, а затем и вернулся туда.