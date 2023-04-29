После этого напуганные оккупанты начали массово бежать с полуострова. Перед Керченским мостом уже даже образовался огромная пробка на выезд из Крыма.

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Среди беглецов – правительственный самолет России

После взрывов из Крыма в Севастополе вылетел также российский правительственный борт Ту-204-300. В то же время аэропорт Симферополя для гражданских лайнеров закрыт.

Портал Flightradar показывает, что по состоянию на 16.40 правительственный борт приближался к российскому городу Сочи, однако точное направление полета не указывается.

Из Крыма вылетел правительственный борт России / Скриншот

По данным портала, самолет вылетел с аэродрома в деревне Фруктово (Бельбек) и направился в сторону России.

Обратите внимание! Специальный летный отряд "Россия" – предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц страны-агрессора и других важных лиц спецслужб России. Оно подчинено Управлению делами президента России.

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