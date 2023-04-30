Около семи утра этот самолет вылетел из турецкого города Конья. На место вылета он вернулся спустя 10 часов.

Обратите внимание После взрывов из Крыма вылетел российский правительственный борт: уже сел во "Внуково"

Каков был маршрут самолета-разведчика НАТО

Самолет, который из Коньи направлялся в Румынию некоторое время кружил на черноморском побережье в менее чем 400 километрах от Казачьей бухты в Севастополе, где взорвалась нефтебаза.



Самолет-разведчик НАТО в менее чем 400 километрах от Севастополя / Скриншот

В Турцию самолет-разведчик прибыл из Германии.



Маршрут разведывательного самолета НАТО / Скриншот

"Хлопок" в Севастополе

Утром 29 апреля в Севастополе в Казачьей бухте прогремели мощные взрывы. Вследствие этого огонь охватил нефтебазу, нанеся значительные повреждения.

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, уничтоженные нефтепродукты предназначались для использования Черноморской флотилией России. В разведке отмечают, что это событие – божье наказание оккупантам за удар по Умани.

Из-за взрывов и пожаров так называемый крымский мост – незаконное строительство, соединяющее оккупированный полуостров с Россией – образовались огромные пробки в сторону страны-террориста. Кроме того, правительственный борт с временно оккупированного полуострова вылетел в Москву. Кто находился на борту – пока неизвестно.