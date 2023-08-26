О пожаре рассказывают местные телеграм-каналы. Говорят, что в районе Казачьей бухты загорелись складские помещения.

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Говорят, склады были пусты

Согласно сообщениям, "загорелись пустые складские помещения". По состоянию на 20:30 МЧС в Севастополе ситуацию не прокомментировало.

В Казачьей бухте горят складские помещения: смотрите видео

Мы также благодарны оккупантам в Крыму. Они выложили в сеть несколько роликов, на которых можно увидеть, как пылают "пустые складские помещения". В небо во время пожара поднимается мощный густой столб дыма.

Густой черный дым поднимается в небо: смотрите видео

Обратим внимание, что в Севастополе очень неспокойно было вечером 24 августа. Там раздался целый ряд взрывов.

"Хлопок" подвезли в бухту

Вечером 24 августа во временно оккупированном Севастополе раздалось сразу несколько взрывов. Информация об этом появилась около 21:00 в местных пабликах. Говорят, что "хлопок" был обильным.

Рассказывали, что сильные "хлопки" звучали в Гагаринском районе. А еще оккупанты жаловались на то, что один из них был "очень длинным".

Еще жаловались на два мощных взрыва в Камышах. Так местные жители называют Комышовую бухту. Там тоже было очень громко. Ближе 21:10 насчитали не 5 "хлопков", а уже 7. Другие паблики пишут, что взрывов было 10.

Так называемая "власть" решила успокоить оккупантов. Рассказывали, что "громкие звуки в Севастополе" – якобы военные проводят обучающие стрельбы. Осуществляют их в Казачьей бухте. Мол, во время учеб еще и ручные гранатометы использовали.

Успокаивали местное население. Мол, звуки могли слышно в разных районах в зависимости от того, куда дует ветер. Также отметили, что "тренировка" продлится до 23:00.

Тем временем Россия наращивает перебрасывание военной техники морем. Партизанское движение "Атеш" показало видео, на котором можно увидеть движение грузовых судов вблизи Крымского моста. Активность не безосновательна. Враг пытается снизить нагрузку на незаконное сооружение и готовится к тому, что скоро его может не стать.