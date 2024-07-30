Пожар мог начаться с детской комнаты: в оккупированном Симферополе горел торговый центр

Во временно оккупированном Симферополе, что в Крыму, 30 июля был пожар. Там произошло возгорание в торговом центре "Лоцман".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Сейчас из здания торгового центра эвакуируют людей, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Симферополе

Очевидцы сообщили о пожаре в торговом центре "Лоцман" в Симферополе около 20:34 по местному времени. В сети также распространили кадры, где видно, как в небо поднялся огромный столб серого дыма.

Пожар в ТЦ в Симферополе: смотрите видео

По данным местных жителей, на месте происшествия уже работают спасательные службы. По предварительным данным, там загорелась детская комната.

Причиной возгорания в ТЦ мог стать пожар в детской комнате: смотрите видео

О причинах и пострадавших пока не сообщалось. На месте работают работники оккупационного МЧС, горгаза и так называемого Крымэнерго.

Российские пропагандисты сообщили, что из здания в Симферополе эвакуировали около 130 человек. Туда также прибыла полиция.

На месте пожара в Симферополе работают пожарные: смотрите видео

Сейчас территория возле ТЦ "Лоцман" оцеплена, там также частично разрушилась крыша. По словам очевидцев, там в результате пожара никто не пострадал.

Тушение пожара в торговом центре в Симферополе: смотрите видео

В оккупационном крымском МЧС также рассказали, что на месте работают 70 человек и 29 единиц техники. Площадь пожара – 500 квадратных метров.

Что происходит возле ТЦ "Лоцман": смотрите видео

Позже российские пропагандисты сообщили, что пожар в ТЦ "Лоцман" начался на скалодроме – его построили из легковоспламеняющихся материалов. Машины МЧС не могут подъехать к месту пожара из-за припаркованных автомобилей посетителей.