Пожар в соборе в Нанте: волонтер признался в поджоге
Кафедральный собор святых Петра и Павла в Нанте 18 июля поджег беженец из Руанды. Мужчина, который работал у святыне волонтером, признался в преступлении во время повторного задержания.
Мужчина поджег собор в трех местах
Сейчас 39-летнего мужчину задержали из-за уничтожения и повреждения имущества. Об этом информируют Euronews.
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Как информирует защитник задержанного, мужчина раскаивается в содеянном и намерен сотрудничать со следствием. Волонтер поджег собор в трех местах: под большим и малым органами, а также возле электрощитовой.
Волонтер работал в соборе около 5 лет
Настоятель собора Убер Шампенуа рассказал, что руандиец работал в соборе 4-5 лет – после того, как прибыл во Францию. Причин не доверять мужчине не было.
Отметим, что за поджог собора мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 150 тысяч евро.
Пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла: основное
- Пожар начался утром 18 июля. Возгорание было неконтролируемым, огонь быстро распространился по зданию.
- Ликвидировать пожар удалось только вечером.
- Полиция заявила о возможном поджоге церкви. По предварительным данным, поджечь собор могли сразу в нескольких местах.
- Полностью сгорел старинный орган XV века. Его не удалось спасти. Также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма, а его прочность – нарушена.