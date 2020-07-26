Кафедральный собор святых Петра и Павла в Нанте 18 июля поджег беженец из Руанды. Мужчина, который работал у святыне волонтером, признался в преступлении во время повторного задержания.

Мужчина поджег собор в трех местах

Сейчас 39-летнего мужчину задержали из-за уничтожения и повреждения имущества. Об этом информируют Euronews.

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Как информирует защитник задержанного, мужчина раскаивается в содеянном и намерен сотрудничать со следствием. Волонтер поджег собор в трех местах: под большим и малым органами, а также возле электрощитовой.

Волонтер работал в соборе около 5 лет

Настоятель собора Убер Шампенуа рассказал, что руандиец работал в соборе 4-5 лет – после того, как прибыл во Францию. Причин не доверять мужчине не было.

Обратите внимание! Волонтера задержали сразу в день пожара собора. Однако после допроса на следующий день отпустили.

Отметим, что за поджог собора мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 150 тысяч евро.

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