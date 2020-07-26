Кафедральний собор святих Петра і Павла у Нанті 18 липня підпалив біженець з Руанди. Чоловік, який працював у святині волонтером, зізнався у злочині під час повторного затримання.

Чоловік підпалив собор у трьох місцях

Наразі 39-річного чоловіка затримали за знищення та пошкодження майна. Про це інформують Euronews.

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Як інформує захисник затриманого, чоловік розкаюється у скоєному і має намір співпрацювати зі слідством. Волонтер підпалив собор у трьох місцях: під великим та малим органами, а також біля електрощитової.

Волонтер працював у соборі близько 5 років

Настоятель собору Убер Шампенуа розповів, що руандієць працював у соборі 4 – 5 років – після того, як прибув до Франції. Причин не довіряти чоловікові не було.

Зверніть увагу! Волонтера затримали одразу у день пожежі собору. Проте після допиту на наступний день відпустили.

Зазначимо, що за підпал собору чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі і штраф 150 тисяч євро.

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