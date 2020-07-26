Пожежа собору у Нанті: волонтер зізнався у підпалі
Кафедральний собор святих Петра і Павла у Нанті 18 липня підпалив біженець з Руанди. Чоловік, який працював у святині волонтером, зізнався у злочині під час повторного затримання.
Чоловік підпалив собор у трьох місцях
Наразі 39-річного чоловіка затримали за знищення та пошкодження майна. Про це інформують Euronews.
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Як інформує захисник затриманого, чоловік розкаюється у скоєному і має намір співпрацювати зі слідством. Волонтер підпалив собор у трьох місцях: під великим та малим органами, а також біля електрощитової.
Волонтер працював у соборі близько 5 років
Настоятель собору Убер Шампенуа розповів, що руандієць працював у соборі 4 – 5 років – після того, як прибув до Франції. Причин не довіряти чоловікові не було.
Зазначимо, що за підпал собору чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі і штраф 150 тисяч євро.
Пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла: основне
- Пожежа почалася вранці 18 липня. Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.
- Ліквідувати пожежу вдалося лише ввечері.
- Поліція заявила про можливий підпал церкви. За попередніми даними, підпалити собор могли одразу в кількох місцях.
- Повністю згорів старовинний орган XV століття. Його не вдалося врятувати. Також згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму, а його міцність – порушена.