Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС і филиал "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины". Воздушная тревога в области продолжалась с 20:55 вторника до 04:12 среды.

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Последствия атаки на Сумщине

Ночью враг ударил по одному из населенных пунктов Кролевецкой общины. Частично разрушены нежилые помещения, возникло масштабное возгорание. Кроме того, взрывной волной повреждены жилые дома.

К тушению привлекли подразделения ГСЧС, а также пожарные команды из соседних населенных пунктов. Обошлось без погибших и травмированных.

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В "Северном лесном офисе" рассказали о 7 попаданиях по территории Конотопского надлесничества – с 02:05 до 02:20 российская армия обстреляла город Кролевец ударными БпЛА типа "Герань-2".

Произошло возгорание гаражного помещения на 8 боксов, повреждено 14 административных зданий, 3 жилых дома работников лесничества, а также 5 автомобилей.

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Россия продолжает наносить удары по территории Сумской области, что приводит к уничтожению инфраструктуры, в частности объектов лесного хозяйства,

– говорится в сообщении.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, в результате ночной атаки известно о разрушении гражданской инфраструктуры и 2 пострадавших в Ровенской области. Там силы ПВО обезвредили 4 воздушные цели.