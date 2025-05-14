Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС і філію "Північний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Повітряна тривога в області тривала з 20:55 вівторка до 04:12 середи.

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Наслідки атаки на Сумщині

Уночі ворог ударив по одному з населених пунктів Кролевецької громади. Частково зруйновано нежитлові приміщення, виникло масштабне загоряння. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.

До гасіння залучили підрозділи ДСНС, а також пожежні команди з сусідніх населених пунктів. Обійшлося без загиблих і травмованих.

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У "Північному лісовому офісі" розповіли про 7 влучань по території Конотопського надлісництва – з 02:05 до 02:20 російська армія обстріляла місто Кролевець ударними БпЛА типу "Герань-2".

Унаслідок цього сталося загоряння гаражного приміщення на 8 боксів, пошкоджено 14 адміністративних будівель, 3 житлові будинки працівників лісництва, а також 5 автомобілів.

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Росія продовжує завдавати удари по території Сумської області, що призводить до знищення інфраструктури, зокрема об’єктів лісового господарства,

– йдеться в повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки відомо про руйнування цивільної інфраструктури та 2 постраждалих у Рівненській області. Там сили ППО знешкодили 4 повітряні цілі.