Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Рівненеської ОВА Олександра Коваля.

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Які наслідки атаки в Рівненській області

Російська армія атакувала Рівненщину близько 05:25. Сили ППО працювали, аби врятувати область від наслідків ворожих ударів. Повітряні цілі успішно знищені.

За повідомленнями голови ОВА, зараз на місцях збиття працюють фахівці. В регіоні фіксуються незначні руйнування цивільної інфраструктури. Поранень внаслідок атаки зазнали двоє людей.