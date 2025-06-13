В Дубае вспыхнул 67-этажный небоскреб: эвакуировали тысячи людей – жуткие кадры
- В Дубае произошел пожар в 67-этажной башне Tiger Tower, что привело к эвакуации 3 820 жителей.
- Пожар локализовали за 6 часов, обошлось без пострадавших.
Вечером 13 июня в 67-этажной башне Tiger Tower в Дубае произошел масштабный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать почти 4 000 жителей. Густые клубы дыма были видны над всем горизонтом города.
Огонь охватил верхние этажи 67-этажного здания около 21:30 по местному времени, передает 24 Канал со ссылкой на The National.
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Что известно
По данным Dubai Media Office, специализированные службы успешно эвакуировали 3 820 жителей из 764 квартир.
На обнародованных видео видно, как огонь охватывает часть здания.
Как горел небоскреб: смотрите видео
Пожар в 67-этажном здании: смотрите видео
Пожар в Дубае: смотрите видео
В течение ночи пожар удалось локализовать. На его тушение ушло примерно 6 часов времени. Дым, который сейчас видно на месте происшествия, является результатом охлаждающих работ в рамках пожаротушения.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.
Пожар в небоскребе остановили / Фото соцсети
Здание в Дубае после пожара / Фото из соцсети
Напомним, что в прошлом году в Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс возле уникального "Хан-Шатира".