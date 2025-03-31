Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местной пожарной службы, информирует 24 Канал.

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Пожар в автосалоне Tesla

Огонь частично задел сооружение, где были припаркованы автомобили, о чем сообщили в пожарной службе.

Однако пожарные не уточнили, что стало причиной пожара.

Вследствие этого инцидента никто не пострадал. Известно, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые помогают пожарным.

В издании отмечают, что в течение последних недель автомобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla столкнулись с рядом актов вандализма, которые рассматриваются как ответ на действия главы компании миллиардера Илона Маска.

В частности, американские СМИ сообщают о все большем недовольстве в США действиями Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), которым также руководит Маск.