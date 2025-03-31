Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані місцевої пожежної служби, інформує 24 Канал.
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Пожежа в автосалоні Tesla
Вогонь частково зачепив споруду, де були припарковані автомобілі, про що повідомили в пожежній службі.
Однак пожежники не уточнили, що стало причиною пожежі.
Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Відомо, що на місці працюють співробітники правоохоронних органів, які допомагають пожежникам.
У виданні зазначають, що протягом останніх тижнів автомобілі, дилерські центри та зарядні станції Tesla зіткнулися з низкою актів вандалізму, які розглядаються як відповідь на дії очільника компанії мільярдера Ілона Маска.
Зокрема, американські ЗМІ повідомляють про дедалі більше невдоволення у США діями Департаменту з підвищення ефективності уряду (DOGE), яким також керує Маск.