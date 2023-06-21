Об этом сообщают российские СМИ и МЧС. Говорят, что причина возгорания – короткое замыкание. Традиционно уверили, что пострадавших нет.
Смотрите также Снова тревожно: в небо взмыл российский пороховой завод
Местные телеграмм-каналы пишут, что пожар возник на территории предприятия "Паллетрейд" по Ямской улице. Большой столб дыма виден из разных районов города.
"Над Волоколамском едкий дым – местные очевидцы пишут о том, что на заводе вспыхнули поддоны", – говорится в сообщении.
На кадрах видно, что черный столб дыма поднимается прямо в небо.
Пожар на заводе в Волоколамске: видео
В Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что огнем охвачена площадь размером 6 тысяч квадратных метров, на месте работали спасатели.
Данных о пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
Впоследствии стало известно, что огонь опрокинулся на соседние склады.
Пожарные пытаются потушить пожар / Фото российские службы
В 01:43 пожар был локализован.
Случайные пожары в России: последние новости
- К слову, на территории военного госпиталя в оккупированном армией Россией Брянске 18 июня вспыхнул мощный пожар. видно в нескольких километрах.
- А 19 июня в Москве горел Центральный ремонтно-механический. завод в районе – Кузьминки.