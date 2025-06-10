Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думская".

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Что известно о пожаре в центре Одессы

В Одессе спасатели тушат масштабный пожар в жилом доме на улице Ришельевской, 63. Там горит крыша здания.

Сообщается, что площадь возгорания является очень большой. Кроме того, огонь быстро распространяется и спасатели прилагают все усилия, чтобы не дать ему перекинуться на соседние здания.

Спасатели ликвидируют пожар в центре Одессы: смотрите видео

Для того, чтобы добраться до очага возгорания, пожарные поднимались автолестницей из соседнего двора на крышу дома. Сейчас на месте работают более десятка единиц спецтехники.

В то же время пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина сообщила, что спасателям было трудно подключиться к водоисточнику, ведь на месте пожарных гидрантов стояли легковые автомобили. Пожарные были вынуждены отталкивать их собственноручно, чтобы получить доступ к непрерывной подаче воды. Она отметила, что спасателям также мешают местные жители, которые не хотят уходить с места происшествия и препятствуют работе.