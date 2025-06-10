Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думська".

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Що відомо про пожежу в центрі Одеси

В Одесі рятувальники гасять масштабну пожежу в житловому будинку на вулиці Рішельєвській, 63. Там горить дах будівлі.

Повідомляється, що площа загоряння є дуже великою. Крім того, вогонь швидко поширюється і рятувальники докладають усіх зусиль, щоб не дати йому перекинутися на сусідні будівлі.

Рятувальники ліквідовують пожежу в центрі Одеси: дивіться відео

Для того, аби дістатися до осередку загоряння, вогнеборці підіймалися автодрабиною із сусіднього двору на дах будинку. Наразі на місці працюють понад десяток одиниць спецтехніки.

Водночас речниця ДСНС Марина Аверіна повідомила, що рятувальникам було важко під'єднатися до вододжерела, адже на місці пожежних гідрантів стояли легкові автівки. Вогнеборці були змушені відштовхувати їх власноруч, щоб отримати доступ до безперервної подачі води. Вона зазначила, що рятувальникам також заважають місцеві мешканці, які не хочуть іти з місця події і перешкоджають роботі.