К сожалению, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.
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Пожар в Чернобыльской зоне: есть ли радиационная угроза
Сейчас пожар тушат 399 спасателей и 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.
К ликвидации пожара также привлекли 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. Работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.
Специалисты радиационно-химической защиты постоянно обследуют территории. Радиационный фон в норме,
– сообщили в ГСЧС.
Пожар в Чернобыльской зоне: фото ГСЧС
Напомним, что за минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что это катастрофа для нашей природы.
Чрезвычайники призвали украинцев придерживаться важных правил пожарной безопасности:
- не разводить огонь возле леса и в полях;
- не оставлять окурки и спички на сухой траве;
- не выжигать мусор и растительные остатки;
- очищать место для костра от сухой травы, листьев и веток;
- не разводить костры близко к домам и сооружениям;
- оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком;
- проводить разъяснительные беседы с детьми на тему пожарной безопасности.