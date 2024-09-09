На жаль, через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.
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Пожежа в Чорнобильскі зоні: чи є радіаційна загроза
Наразі пожежу гасять 399 рятувальників та 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.
До ліквідації пожежі також залучили 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.
Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території. Радіаційний фон у нормі,
– повідомили у ДСНС.
Пожежа у Чорнобильській зоні: фото ДСНС
Нагадаємо, що за минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 квадратних метрів. У ДСНС наголосили, що це катастрофа для нашої природи.
Надзвичайники закликали українців дотримуватись важливих правил пожежної безпеки:
- не розводити вогонь біля лісу та в полях;
- не залишати недопалки та сірники на сухій траві;
- не випалювати сміття і рослинні залишки;
- очищати місце для вогнища від сухої трави, листя та гілля;
- не розводити багаття близько до будинків та споруд;
- залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;
- проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему пожежної безпеки.