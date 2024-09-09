На жаль, через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.

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Пожежа в Чорнобильскі зоні: чи є радіаційна загроза

Наразі пожежу гасять 399 рятувальників та 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.

До ліквідації пожежі також залучили 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території. Радіаційний фон у нормі,

– повідомили у ДСНС.

Пожежа у Чорнобильській зоні: фото ДСНС

Нагадаємо, що за минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 квадратних метрів. У ДСНС наголосили, що це катастрофа для нашої природи.

Надзвичайники закликали українців дотримуватись важливих правил пожежної безпеки: