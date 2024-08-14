Позже в ОВА рассказали, что враг атаковал припортовую инфраструктуру. Инцидент с возгоранием в доме на улице Софиевской, вероятно, не связан с ударом противника.

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Что вызвало пожар в доме

В половине восьмого вечера в Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии в Одессе раздавались взрывы. Произошло попадание.

В сети тем временем распространили видео, на котором видно, как огонь горит в трехэтажном доме на улице Софиевская.

По сообщению журналистов, вспыхнули помещения на третьем этаже памятника архитектуры, расположенном напротив Художественного музея. Ранее, отмечают в СМИ, этот дом уже охватывал пожар. Это было две недели назад. Тогда пострадало три спасателя, один впоследствии умер в больнице.

Мэр Одессы прокомментировал инцидент.

Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет. ГСЧС устанавливает причины возникновения пожара. Занимаемся расселением людей, утром на месте начнет работу оперативный штаб. Также наши специалисты будут изучать варианты восстановления поврежденной кровли дома,

– сообщил Геннадий Труханов.

Пожар в Одессе: смотрите видео телеграмм Труханова

Обратите внимание! Дом на Софиевской, 6 построили в 1893 году. Это яркий образец так называемой "купеческой эклектики". Это памятник архитектуры местного значения.