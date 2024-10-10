Об этом сообщили в местных СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Феодосии

На опубликованных фото и видео зафиксирован мощный взрыв и пожар на нефтебазе.

На одном из видео слышно, как местные жители обсуждают ситуацию, отмечая, что пламя на базе очень большое.

Отметим, что недавно в сети показали новые спутниковые фото с нефтяного терминала. Клубы дыма до сих пор развеваются на российским военным объектом в украинском Крыму.

Добавим, что в связи с возгоранием нефтебазы в ближайших селах было проведена временная эвакуация. В пункты временного размещения направили 1 047 человек. Отметим, что еще утром предполагали, что причина продолжения горения в том, что огонь от поврежденных цистерн перекинулся на соседние баки с нефтью.