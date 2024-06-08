В Харькове вспыхнул масштабный пожар: дым виден со всех частей города

Утром в Харькове вспыхнул сильный пожар площадью 1 500 квадратных метров. Он не связан с ракетными обстрелами, однако жителям стоит закрыть окна.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар уже локализовали. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

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Что известно о пожаре в Харькове

Около 8 утра в сети появились сообщения о пожаре в Харькове. Густой черный столб дыма виднеется из всех районов города.

Представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что на открытой территории загорелись отходы пластика и пленки. Огонь частично перекинулся на 2 здания СТО и административное здание.

Пожар разросся до 1 500 квадратных метров. Его смогли локализовать около 10 утра.

Сейчас на месте работают 17 единиц техники и 80 единиц личного состава.

Предотвратили распространение пламени на другие здания, гаражный кооператив, спасены здания СТО и другие,

– сказал Евгений Василенко.

На кадрах, которые публикуют местные телеграмм-каналы, можно увидеть масштабы пожара.

Пожар в Харькове 8 июня: смотрите видео

Есть ли пострадавшие

Представитель ГСЧС сообщил, что информации о пострадавших пока нет.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Ночью 8 июня россияне обстреляли село Сеньково Купянского района. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом.

Также в результате вечерних обстрелов Купянского района повреждены 4 частных дома и автомобиль. В Купянске ранения получил мужчина.

Пластик и полиэтилен при сгорании выделяют до 70 различных химических соединений, большинство из которых ядовиты для человека. Призываем местных жителей держать окна закрытыми.