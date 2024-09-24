В Ивано-Франковске горел паб, площадь пожара достигала 260 квадратных метров

Утром 24 сентября в Ивано-Франковске на улице Пасечной произошел пожар. Из-за возгорания меняли движение общественного транспорта.

На месте пожара работали несколько экипажей пожарных. По состоянию на сейчас пожар удалось ликвидировать.

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Движение меняли в сторону областной клинической больницы, сообщили в коммунальном предприятии "Электроавтотранс". Ориентировочно через 2 часа маршрут автобуса и троллейбуса восстановили.

По состоянию на 10 утра движение троллейбуса № 3 и автобуса № 29 в областную клиническую больницу восстановили.



Масштабы пожара в Ивано-Франковске / Фото ГСЧС



Спасатели вынесли из помещения газовые баллоны / Фото ГСЧС

Причина пожара

Впоследствии в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в области сообщили причину пожара.

"На улице Пасечной горело двухэтажное здание заведения общественного питания", – говорится в сообщении.

У ГСЧС в Ивано-Франковской области уточнили больше деталей.

"В Службу спасения поступило сообщение о пожаре двухэтажного здания заведения общественного питания на улице Пасечная в Ивано-Франковске. К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения города Ивано-Франковска", – говорится в сообщении.



Спасатели оперативно потушили возгорание / Фото ГСЧС

Добавляют, что на момент прибытия пожарных было установлено, что горит кровля 2-этажного здания, площадь пожара составляла 260 квадратных метров.

Спасатели предупредили взрыв и опрокидывание огня

С места пожара спасатели вынесли газовый и углекислотный баллоны, чем предотвратили возможный взрыв. Также пожарные предупредили возгорание заведений торговли, расположенных рядом.

Пожар удалось потушить / Фото ГСЧС

Всего к ликвидации пожара было привлечено 35 спасателей и 9 единиц спецтехники. Отмечают, что причину возникновения пожара и все детали устанавливают правоохранители.