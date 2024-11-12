24 Канал собрал детали о пожаре, в частности видео, которые распространяли в СМИ. А также сравнил эти данные с информацией ГСЧС.

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Что известно о пожаре на Лесной 12 ноября

Столичные телеграм-каналы выложили преимущественно видео с коротким комментарием, мол, на Лесной сильный пожар и дым виден издалека.

Кадры пожара сегодня в Киеве: смотрите видео

Впрочем, один из пабликов заметил, что огонь вспыхнул на территории Торгово-экономического университета.



Пожар на левом берегу столицы / Фото из телеграм-каналов

Впоследствии в ГСЧС выложили комментарий относительно события. Пожар был в Деснянском районе.

12 ноября в 11:49 поступило сообщение о пожаре на улице Василия Иваниса. Горел металлический гараж, на приблизительной площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 12:34. Жертв или пострадавших нет,

– написали в ГСЧС.

Ликвидация пожара на Лесной / Фото ГСЧС

Также там отметили, что причину и обстоятельства возгорания установят правоохранители.

Действительно, на улице Василия Иваниса есть общежития Торгово-экономического университета, а дальше расположены корпуса НТЭУ. Однако, как сообщили в ГСЧС, все же горел гараж.

Где улица Василия Иваниса в Киеве: карта