24 Канал зібрав деталі щодо пожежі, зокрема відео, які поширювали в ЗМІ. А також порівняв ці дані з інформацією ДСНС.

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Що відомо про пожежу на Лісовій 12 листопада

Столичні телеграм-канали виклали переважно відео з коротким коментарем, мовляв, на Лісовій сильна пожежа і дим видно здалеку.

Кадри пожежі сьогодні в Києві: дивіться відео

Утім, один із пабліків зауважив, що вогонь спалахнув на території Торгово-економічного університету.



Пожежа на лівому березі столиці / Фото з телеграм-каналів

Згодом у ДСНС виклали коментар щодо події. Пожежа була в Деснянському районі.

12 листопада об 11:49 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Василя Іваниса. Горів металевий гараж, на приблизній площі 40 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 12:34. Жертв чи постраждалих немає,

– написали в ДСНС.

Ліквідація пожежі на Лісовій / Фото ДСНС

Також там зазначили, що причину та обставини займання встановлять правоохоронці.

Справді, на вулиці Василя Іваниса є гуртожитки Торгово-економічного університету, а далі розташовані корпуси НТЕУ. Проте, як повідомили в ДСНС, все ж горів гараж.

Де вулиця Василя Іваниса в Києві: карта