К счастью, пожар уже ликвидирован. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказали в ГСЧС Киева. До этого о возгорании сообщали местные телеграм-каналы.

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Пожар в Киеве

Днем 16 августа в телеграм-каналах сообщали, что на улице Бальзака в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек.

В частности, в сети писали, что на месте работали спасатели.

Пожар в Киеве: смотрите видео

В многоэтажке в Киеве пожар: смотрите видео

В ГСЧС в комментарии рассказали, что "возгорание возникло на 8 этаже с распространением на 9 этаж, на квартиру и на балкон 10 этажей".

Там отметили, что по состоянию на 16:30 пожар уже ликвидирован. Также отметили, что во время пожара на безопасное расстояние вывели 10 человек.

Также в ГСЧС поделили, что спасателям удалось спасти и "вернуть к жизни" котика с 10 этажа. Его передали хозяйке.

Больше информации о пострадавших нет.