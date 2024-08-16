На щастя, пожежу вже ліквідовано. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли в ДСНС Києва. До цього про займання повідомляли місцеві телеграм-канали.

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Пожежа в Києві

Удень 16 серпня в телеграм-каналах повідомляли про те, що на вулиці Бальзака в Києві сталася пожежа в одній із багатоповерхівок.

Зокрема, в мережі писали, що на місці працювали рятувальники.

Пожежа у Києві: дивіться відео

У багатоповерхівці в Києві пожежа: дивіться відео

У ДСНС у коментарі розповіли, що "загоряння виникло на 8 поверсі з розповсюдженням на 9 поверх, на квартиру і на балкон 10 поверхів".

Там наголосили, що станом на 16:30 пожежу вже ліквідовано. Також зазначили, що під час пожежі на безпечну відстань вивели 10 осіб.

Також у ДСНС поділилися, що рятувальникам вдалося врятувати та "повернути до життя" котика з 10 поверху. Його передали господарці.

Більше інформації щодо постраждалих немає.